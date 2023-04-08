روسيا تفشل في إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا فشلت بشكل كبير في الحملة التي شنتها على منشآت للطاقة في أوكرانيا المجاورة، مؤكدة أنها لم تستطع إلحاق الضرر الذي كانت تراهن عليه.

أوكرانيا تعزز دفاعاتها على طول الحدود مع روسيا

قال تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا راهنت على إحداث شلل في المنظومة الأوكرانية الموجدة للطاقة خلال الشتاء الأخير، لكنها أخفقت في ذلك، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتحدث التقرير البريطاني عن "فشل" من درجة "محتمل جدا"، في إشارة إلى أن موسكو لم تتمكن من إحداث التأثير الذي كانت تريده على الأرض.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات الروسية ذات النطاق الواسع ضد منشآت أوكرانية للطاقة أصبحت نادرة منذ مطلع مارس الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ورجح التقرير أن تشهد أوكرانيا المزيد من التحسن في هذا الجانب، أي في مجال الطاقة، لا سيما مع اقتراب الصيف وزيادة درجة الحرارة.

وتعد بريطانيا من الدول الداعمة بقوة لأوكرانيا منذ أن أطلقت روسيا عمليات عسكرية في أراضي جارتها، في 24 فبرير 2022.

وتتحدث التقارير الغربية باستمرار عن تعثر روسي على الأرض في أوكرانيا، لا سيما في ظل حصول نوع من الجمود العسكري على الأرض.

من جانبها، تؤكد روسيا مضيها قدما في تنفيذ العمليات العسكرية بأوكرانيا، متهمة كييف بخوض حرب وكالة، بإيعاز من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجرى النظر إلى الهجمات الروسية الواسعة على منشآت للطاقة بمثابة ضغط على كييف، لا سيما بعد شن هجمات ضد شبه جزيرة القرم وأخرى بمسيرات داخل روسيا.

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