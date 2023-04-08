مسيرات حاشدة في برلين ضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تجمع آلاف المواطنين في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، في مسيرة سلمية عشية عيد الفصح الكاثوليكي، للاحتجاج على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وأعرب المشاركون في المسيرة، عن تأييدهم لإجراء مفاوضات سلام.

ويشار إلى أن ألمانيا تشهد في أيام العطلة هذه، مسيرات عيد الفصح السنوية، التي توحد مؤيدي مبادرات السلام المختلفة في أكثر من 120 مدينة في ألمانيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ووفقا للمشرفين، يشارك ما لا يقل عن 3000 شخص في المسيرة في برلين.

ويحمل المشاركون في المسيرة لافتات عليها صورة حمامة السلام ، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها: "الولايات المتحدة والناتو - اخرجوا من أوكرانيا"، و

"الدبلوماسية وليس الأسلحة"، و"ضد العقوبات العبثية، نريد الطاقة الرخيصة الآن"، و"الدبابات لا تجلب السلام أبدا"، وأعرب المشاركون في المسيرة عن معارضتهم لاعتماد أوروبا على سياسة الولايات المتحدة.

وقبيل انطلاق المسيرة، قام أحد المشاركين من على منصة متنقلة بترديد أغنية "لتشرق الشمس دوما" باللغة الروسية وباللغتين الألمانية والعبرية.

وكذلك تم إلقاء عدة كلمات جرى خلالها التركيز على ضرورة بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا فورا.

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