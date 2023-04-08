دولة إفريقية تطرد سفير ألمانيا بشكل مفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - أمرت حكومة تشاد في بيان، السفير الألماني جوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة دون ذكر سبب محدد للطرد، في قرار قالت مصادر إنه مدفوع بتصريحات له بشأن تأخر انتقال البلاد إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021.

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وكتبت وزارة الإعلام التشادية على تويتر مساء الجمعة: "قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال مصدران بالحكومة التشادية، السبت، إن السفير كريكه انتقد تأجيل إجراء الانتخابات بعد الانقلاب، وحكما صدر العام الماضي سيسمح للزعيم العسكري المؤقت محمد إدريس ديبي بخوض انتخابات عام 2024.

ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على طرد كريكه، لكن مصدرا مطلعا على تقدير الوزارة للموقف قال إن هذه الخطوة "غير مفهومة على الإطلاق" وأن الوزارة تجري اتصالات

مع السلطات التشادية.

كان قادة الجيش في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا قد وعدوا في الأصل بفترة انتقالية 18 شهرا قبل إجراء انتخابات عندما نصبوا ديبي رئيسا مؤقتا بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في ساحة القتال خلال معارك مع المتمردين لتنتهي عقود من الحكم الاستبدادي.

لكن المجلس العسكري مدد الجدول الزمني العام الماضي لعامين آخرين لتتأخر الانتخابات حتى أكتوبر 2024، مما أشعل احتجاجات قُتل فيها عشرات المدنيين وكذلك أثار قلق القوى الإقليمية والولايات المتحدة التي حذرت من تمديد الحكم العسكري.

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