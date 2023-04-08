شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: تشجيع الاستثمار هام وحيوى ويجب تعزيز التشريعات لحوكمة الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن يكون على رأس الحكومة، مشيراً إلى أنه لا بد من التحرك السريع والحاسم مع أي معوقات في الإجراءات أو التشريعات تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف عبد العزيز بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحركات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تشجيع الاستثمار كانت نقطة في غاية الأهمية، ولكن لا بد من تعديلات في البيئة التشريعية وحوكمة الإجراءات التنفيذية لضمان بقاء واستمرارية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعدم خروجها لدول أخرى في الإقليم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه هناك تنافس محموم مع دول في محيطنا الإقليمي والعربي، مشيراً إلى أنه علينا ليس فقط تسهيل الإجراءات ولكن تقديم حزمة من المحفزات للإبقاء على المستثمرين وكذلك لجذب استثمارات جديدة.

وأضاف عبد العزيز أن من أهم تلك المحفزات توحيد التشريعات وتسويق التسهيلات ضمن حملة موسعة للوصول إلى المستثمرين وتغيير الصورة النمطية عن بيروقراطية الإجراءات، وما يستتبع ذلك من تطوير أداء العامل البشري في القطاع الحكومي، وكذلك حوكمة ورقمنة كافة المعاملات التي يقوم بها المستثمرين، تسهيلا للإجراءات وتقليلا للروتين ومحاربة لأي فرص للفساد.