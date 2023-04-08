شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مشاركة الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية تضمن رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افطار الاسرة المصرية وحديثه وحواره الصريح والواضح مع اهالى منطقة الأسمرات كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها وحدة كل المصريين وتماسكهم وتأييدهم التام لجميع سياسيات الرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر
وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة فى جلوس المصريين من المسلمين والمسيحيين على مائدة إفطار الأسرة المصرية، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى الذى حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر، مؤكداً أنه يكفى الرئيس السيسى شرفاً ما حققه لكل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين المصريين الشرفاء من البسطاء ومحدودى الدخل فى العديد من الملفات وفى مقدمتها توفير الملايين من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتأثيثها لهم بالمجان
وقال النائب أشرف أمين إن ما حققه الرئيس السيسى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " إنجاز يفوق الخيال بعد أن تحولت القرى والريف المصرى الى مناطق ليست حضارية فقط، ولكن أصبحت تمثل إضافة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني بعد انطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الناجحة داخل القرى والريف المصرى بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة، والتى وفرت الملايين من فرص العمالة للشباب داخل القرى والريف المصرى
ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه وتأكيده على مواصلة خطط التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك المشروعات القومية التى تزداد أهميتها ليس فقط من أجل دفع عجلة الإنتاج المحلي، ولكن لتوفير الملايين من فرص العمل لاستيعاب الخريجين من الشباب المصرى، مؤكداً أن مصر أصبحت تجنى ثمار نجاح إفطار الأسرة المصرية وفى مقدمتها إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وعلى مدار عام تم الإفراج على العديد من المحبوسين الاحتياطيين، وكذلك الدعوة إلى الحوار الوطني الذي تستعد مصر لبدء جلساته في الثالث من مايو القادم، ليكون محطة جديدة في تاريخ مصر باعتباره أول حوار وطني جاد يتم بين جميع القوى الفاعلة والشعبية في المجتمع المصري لرسم خريطة سياسية واقتصادية وصناعية وزراعية وثقافية وتعليمية وصحية جديدة لمصر.
وقال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، فى حفل إفطار الأسرة، لة دلالات ايجابيه هامه وحمل رسالة الي العالم بأن مصر كما قادت التنوير ووحدها الملك مينا في فجر التاريخ، فإنها ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنب إلي جنب يتشاركون مناسباتهم ولقمتهم، لافرق بينهم، عازمين علي الوصول بوطنهم الي بر الأمان.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس والدولة المصريه لديهم اصرار علي إنهاء العشوائيات واستبدالها بأحياء حضارية ينعم فيها المواطن بحياة كريمه، وتكون بذرة أمل للأجيال القادمة الذين يحلمون بمستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة.
وتابع وكيل دفاع النواب أن استراتيجيه الرئيس للقضاء علي العشوائيات أمن قومي فطن إليها الرئيس مبكراً، ولها بعد إنساني كبير، ليستكمل بعد ذلك بمشروع القرن، مشروع حياة كريمة الذي أنار لنا الطريق واهتم بالإنسان أولا، لينعم بحياة كريمه آدمية، ويضاف ذلك إلي تاريخ مصر الرائدة كما كانت على مر العصور.
وأضاف إبراهيم المصري أن هؤلاء المواطنين بالاحياء المصرية البسيطة، في كل ربوع الوطن ايقنوا أن مصر الجديدة تسع الجميع، وأنه لا تهميش بعد اليوم ، فالدولة ورئيسها ومؤسساتها الوطنية، وضعوا نصب أعينهم المواطن البسيط كخيار استراتيجي وأولوية في ظل الجمهورية الجديدة.
ووجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على المشاركة فى حفل إفطار الاسرة المصرية بمنطقة الأسمرات، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى حديثه وحواره الأبوى النابع من القلب مع أهالى الأسمرات.
كما وجه " شمس الدين " تحية قلبية لأهالى الأسمرات على حديثه الرائع مع الرئيس السيسى والذى كان معبراً تعبيراً حقيقياً عن كل المصريين وبعث برسالة فى غاية الأهمية للرأى العام المصرى والعالمى بأن معركة الوعى التى تحظى بأكبر اهتمام من القيادة السياسية أصبحت بمثابة دستور عمل يسكن فى قلوب وعقول كل المصريين مؤكداً أنه كان فى قمة السعادة وهو يستمع لهذا الحوار المهم والذى عبر فيه أهالى الأسمرات عن كل المصريين بكل مصداقية وشفافية
وأكد النائب السيد شمس الدين أن حفل الاسرة المصرية طمأن القيادة السياسية خاصة أن الرئيس السيسى كان فى قمة السعادة وهو يستمع بكل اهتمام لأهالي الأسمرات ويرد عليهم بكل مصداقية وشفافية كعادته دائماً مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يكشف جميع الحقائق أمام المصريين وعلى الهواء مباشرة ليؤكد لكل المصريين أنه يثق ثقة تامة فى كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وعقائدهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية
وقال السيد شمس الدين إن كل المصريين يثقون أيضاً ثقة تامة وبلا حدود فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية ولذلك فإن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكومة مؤكداً أن الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والشعب المصرى العظيم كانت سبباً رئيسياً فى اخماد وافشال جميع المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية بصفة عامة ومحاولات قوى الشر والظلام والارهاب لشق نسيج الوحدة الوطنية
واعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته حفل إفطار الأسرة المصرية بمنطقة الأسمرات بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، مؤكدًا أن هذا الحفل أكد أن مصر كلها عبارة عن اسرة واحدة
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن حديث الرئيس السيسي الواضح والصريح كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وعلى الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي ووحدة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية جعلت مصر لديها القدرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها
مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى حديثه وحواره الانسانى الرائع مع اهالى وجماهير الأسمرات ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية لأهالي وجماهير الأسمرات الذين تحدثوا بلسان حال كل المصريين وبعثوا برسالة حاسمة وواضحة وضوح الشمس بأن جميع أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين يقفون صفاً واحداً خلف بخلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى مؤكداً أن من يتلاعبون على اوتار الوحدة الوطنية اصيبوا بخيبة أمل عندما رأوا ابناء مصر الوطنيين من المسلمين والمسيحيين يجلسون على مائدة مصرية واحدة فى هذا الحفل الرمضاني التاريخية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم لمصر وشعبها العظيم
ووجه المهندس محمد المنزلاوى التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل ملف الوعى فى مقدمة وصدارة اهتمامات كل المصريين الذين أصبحوا اسرة واحدة ويدا واحدة في مواجهة كافة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم واقوى الدول الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل لتحقيق احلام وطموحات كل المصريين خاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وجميع مؤسساتها الوطنية تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات وتضع على رأس أولوياتها المواطن لرفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية فى مقدمتها حياة كريمة التي حققت نجاحات مبهرة فى تغيير حياة 60 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسره المصرية مع اهالى وجماهير حى الأسمرات أسعد كل المصريين مشيراً الى أهمية جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى حديثه وحواره النابع من القلب مع اهالى الأسمرات
ووجه " حنفى " فى تصريحات له اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسى على حديثه الإنسانى الرائع مع كل المصريين فى مختلف المواقع التى يتواجد بها الرئيس السيسى بصفة عامة وخلال هذا الحفل بصفة خاصة والذى اسعد كل المصريين، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول رئيس فى تاريخ مصر يجعل كل المواطنين يشعرون بأنه إنسان بسيط ومتواضع من ضمن الأسر المصرية ويتحدث معهم بكل شفافية وصراحة ودائماً يؤكد انحيازه للمواطن المصرى البسيط وهمومه
وقال النائب سيد حنفى طه إن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية اصبحوا يشاركون الرئيس السيسى فى تحمل المسؤلية الكبيرة في ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن أكبر دليل على ذلك الحديث البسيط من اهالى الأسمرات والذى لقى اعجاباً كبيراً وواسع النطاق من الرئيس السيسى معتبراً حديث أهالى الأسمرات مع الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على احساسهم الكبير باهتمام الرئيس السيسى بجميع المواطنين وفى مقدمتهم اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بمكانة كبيرة فى عقل وقلب القيادة السياسية.
كما اعتبر النائب سيد حنفى طه أن كل مادار داخل هذا الحفل التاريخى بمثابة رسالة حاسمة وواضحة للرأى العام المصرى والعالمى بأن مصر أصبحت اسرة واحدة وعلى قلب رجل واحد وتقف بكل بسالة وصمود خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه في معركة التنمية والرخاء والتقدم ومسيرة دعم الاستقرار الذي تنعم به البلاد معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر والشعب المصري العظيم بقيادته الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن سعادته الغامرة بهذا الإفطار السنوى مع مختلف القيادات والقوى السياسية والبرلمانية والحزبية وأبناء مصر الأوفياء في منطقة الأسمرات معرباً عن ارتياحه الكبير لحرص اهالى وجماهير وشباب وكل اسر الأسمرات بالحفاظ على هذه المنطقة والتى أصبحت واحدة من اهم المناطق الحضارية والحديثة بمصر بعد نجاح الرئيس السيسى فى مواجهة أخطر أزمة كانت تواجه الدولة المصرية وهى أزمة العشوائيات وذلك من خلال تشييد الدولة للملايين من الوحدات السكنية الحديثة وتمليكها وتأسيسها بالمجان لأهالينا من البسطاء ومحدودى الدخل.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افطار الاسرة المصرية والحديث والحوار الانسانى المتميز الذى دار بين الرئيس السيسى واهالى الأسمرات بمثابة دليل قاطع على استمرار مصر قيادة وحكومة وشعباً فى معركة البناء والتنمية لتحقيق احلام وطموحات كل المصريين ومواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
ووصف " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم حضور الرئيس السيسي وإفطاره مع مواطني الأسمرات بأنه رسالة واضحة وحاسمة القيادة السياسية لملايين المصريين بأنهم أصبحوا اسرة واحدة وأن الرئيس السيسى انسان بسيط ويحس بمشاعر وحياة ملايين المصريين ويتمنى إسعادهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في دولة تخطو للمستقبل عبر جمهورية جديدة واعدة مؤكداً أن ما شاهده كل المصريين فى هذا الاحتفال يؤكد أنهم يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر والاستمرار فى طريق تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن ما تم داخل منطقة الأسمرات وغيرها من المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية هو دليل قاطع على ما حققه الرئيس السيسى فى مواجهة أزمة المناطق العشوائية والاستمرار فى انجاز العديد من المشروعات الاخرى مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد يواجه ويضع حلولاً جذرية لازمة المناطق العشوائية التى كانت منتشرة بصورة فى قمة القبح داخل مختلف المحافظات.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الصورة المعمارية المبهرة التى ظهرت بها منطقة الأسمرات أكدت للرأى العام المصرية اصرار أهالى الأسمرات فى الحفاظ على منطقتهم موجهاً كل التحية والتقدير لأهالى الأسمرات على تعبيرهم الصادق وحوارهم المتميز مع الرئيس السيسى والذى كان تعبيراً حقيقياً وواقعياً عن جميع المصريين الذين أصبح لديهم وعى حقيقى بجميع التحديات التى تواجه مصر وأنهم لديهم القدرة والكفاءة على مواجهة هذه التحديات لثقتهم الكبيرة والمطلقة فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.