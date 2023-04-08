شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مشاركة الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية تضمن رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افطار الاسرة المصرية وحديثه وحواره الصريح والواضح مع اهالى منطقة الأسمرات كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها وحدة كل المصريين وتماسكهم وتأييدهم التام لجميع سياسيات الرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر

وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة فى جلوس المصريين من المسلمين والمسيحيين على مائدة إفطار الأسرة المصرية، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى الذى حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر، مؤكداً أنه يكفى الرئيس السيسى شرفاً ما حققه لكل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين المصريين الشرفاء من البسطاء ومحدودى الدخل فى العديد من الملفات وفى مقدمتها توفير الملايين من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتأثيثها لهم بالمجان

وقال النائب أشرف أمين إن ما حققه الرئيس السيسى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " إنجاز يفوق الخيال بعد أن تحولت القرى والريف المصرى الى مناطق ليست حضارية فقط، ولكن أصبحت تمثل إضافة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني بعد انطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الناجحة داخل القرى والريف المصرى بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة، والتى وفرت الملايين من فرص العمالة للشباب داخل القرى والريف المصرى

ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه وتأكيده على مواصلة خطط التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك المشروعات القومية التى تزداد أهميتها ليس فقط من أجل دفع عجلة الإنتاج المحلي، ولكن لتوفير الملايين من فرص العمل لاستيعاب الخريجين من الشباب المصرى، مؤكداً أن مصر أصبحت تجنى ثمار نجاح إفطار الأسرة المصرية وفى مقدمتها إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وعلى مدار عام تم الإفراج على العديد من المحبوسين الاحتياطيين، وكذلك الدعوة إلى الحوار الوطني الذي تستعد مصر لبدء جلساته في الثالث من مايو القادم، ليكون محطة جديدة في تاريخ مصر باعتباره أول حوار وطني جاد يتم بين جميع القوى الفاعلة والشعبية في المجتمع المصري لرسم خريطة سياسية واقتصادية وصناعية وزراعية وثقافية وتعليمية وصحية جديدة لمصر.

وقال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، فى حفل إفطار الأسرة، لة دلالات ايجابيه هامه وحمل رسالة الي العالم بأن مصر كما قادت التنوير ووحدها الملك مينا في فجر التاريخ، فإنها ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنب إلي جنب يتشاركون مناسباتهم ولقمتهم، لافرق بينهم، عازمين علي الوصول بوطنهم الي بر الأمان. وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس والدولة المصريه لديهم اصرار علي إنهاء العشوائيات واستبدالها بأحياء حضارية ينعم فيها المواطن بحياة كريمه، وتكون بذرة أمل للأجيال القادمة الذين يحلمون بمستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة. وتابع وكيل دفاع النواب أن استراتيجيه الرئيس للقضاء علي العشوائيات أمن قومي فطن إليها الرئيس مبكراً، ولها بعد إنساني كبير، ليستكمل بعد ذلك بمشروع القرن، مشروع حياة كريمة الذي أنار لنا الطريق واهتم بالإنسان أولا، لينعم بحياة كريمه آدمية، ويضاف ذلك إلي تاريخ مصر الرائدة كما كانت على مر العصور. وأضاف إبراهيم المصري أن هؤلاء المواطنين بالاحياء المصرية البسيطة، في كل ربوع الوطن ايقنوا أن مصر الجديدة تسع الجميع، وأنه لا تهميش بعد اليوم ، فالدولة ورئيسها ومؤسساتها الوطنية، وضعوا نصب أعينهم المواطن البسيط كخيار استراتيجي وأولوية في ظل الجمهورية الجديدة.