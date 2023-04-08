شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش غدا دراسة تحويل السنة المالية الحكومية إلى "ميلادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ ٣ اجتماعات، غدا الأحد، لمناقشة دراسة "قياس الأثر التشريعى للقانون رقم196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبةالعقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر وذلك بناء علي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى.

ويحضر الاجتماع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فيما يناقش الاجتماع الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن دراسة تحويل السنة المالية الحكومية إلى سنة مالية ميلادية لتحقيق أقصى طرق القياس وسهولة توضيح المؤشرات المالية والاقتصادية لكفاءة النظام المالى الحكومى".

ويناقش الاجتماع الثالث اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن "إصدار قرار من رئيس الوزارء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم للقوة الناعمة المصرية" .