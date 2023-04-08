شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ظاهرة التسول بمصر أمام لجنة حقوق الإنسان بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، اجتماعا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب أحمد صلاح أبو الخير بشأن تفعيل وتطوير الإجراءات الجادة الميدانية والقانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التسول".

فيما تجتمع اللجنة الدينية لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن تشغيل المرحلة الثانوية بمعهد فتيات دخميس الإعدادي.

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته، غدا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشأن " استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات".