اليابان تكشف تفاصيل اختفاء مروحية عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد مسئولون في اليابان اليوم السبت أن طائرة الهليكوبتر العسكرية المفقودة قبالة سواحل محافظة أوكيناوا قبل يومين أجرت اتصالات لاسلكية عادية مع مراقبة الحركة الجوية، بما في ذلك آخر اتصال لها قبل دقيقتين فقط من اختفائها عن الرادار.

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وقال هؤلاء (في تصريحات ادلوا بها إلى وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بشرط عدم كشف أسمائهم) إن الاتصالات اللاسلكية بين المروحية متعددة الأغراض UH-60JA التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والتي كان على متنها 10 أفراد ومركزين لمراقبة الحركة الجوية في المنطقة لا تشير إلى أي شذوذ.

وأضافوا أن جهاز إرسال إشارة الاستغاثة الأوتوماتيكي للمروحية قد فشل على الأرجح عندما تحطمت بعد ظهر يوم الخميس..

وأقلعت المروحية من قاعدة بجزيرة مياكو الساعة 3:46 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس لإجراء مسح للأرض وحلقت قبل اختفائها من الرادار بحوالي 10 دقائق ولا تزال جهود البحث مستمرة، إذ تم العثور على العديد من الأشياء بما في ذلك جزء من شفرة دوارة وباب حتى الآن.

اختفاء مروحية في اليابان

وفي سياق متصل اختفت طائرة هليكوبتر تابعة لـ "الجيش الياباني" تحمل طاقمها المُكون من 10 أفراد، عن الرادار أثناء تحليقها حول جزيرة مياكو في محافظة

أوكيناوا، جنوب البلاد، هكذا أفادت وزارة الدفاع اليابانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، قال خفر السواحل إنه تلقى معلومات عن اختفاء مروحية من طراز يو إتش -60 بلاك هوك تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية من على الرادار في مُهمة اليوم الخميس بالقُرب من جزيرة مياكو.

وفي وقت لاحق، أُعلن أنه عندما كانت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني تفتش المياه، عثرت على المروحية عائمة، فيما عمليات البحث عن الطاقم لا تزال جارية.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن وزارة الدفاع تُحقق و "سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياتهم.

وذكر تلفزيون إن اتش كيه" العام أن المروحية، المشاركة في مسح للأرض، اختفت عن الرادار بعد حوالي ساعة من مُغادرتها قاعدة في جزيرة مياكو وقبل حوالي نصف ساعة من عودتها المُقررة.

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