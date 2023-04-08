أوكرانيا تعزز دفاعاتها على طول الحدود مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي نايف، إن الوضع في منطقة العمليات الشمالية مستقر وخاضع للسيطرة، مشيرا إلى أن الجنود الأوكرانيين يقومون بتعزيز الخطوط والمواقع الدفاعية على طول الحدود مع روسيا البيضاء وروسيا.

اقرأ أيضا..وفاة 600 جندي أوكراني في 5 محاور قتالية خلال 24 ساعة



وأضاف نايف في منشور على فيسبوك وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أنه يجري تعزيز نظام الحواجز الهندسية في المناطق المتاخمة لبيلاروس وروسيا، وإنشاء حقول ألغام مضادة للدبابات في مناطق يمكن الوصول

إليها بالدبابات من الإقليم والطرق المحتملة لتقدم الروس في عمق أراضينا بما في ذلك الطرق والغابات والجسور وخطوط الكهرباء وغيرها.



وأشار إلى أنه خلال هذا الأسبوع ، أقامت الوحدات الهندسية عشرات حقول الألغام باستخدام أكثر من 6 آلاف لغم مضاد للدبابات، كما تم حفر أكثر من 7 آلاف متر من الخنادق والخنادق المضادة للدبابات.