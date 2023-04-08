الهند تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد تخطى حاجز الستة آلاف حالة لليوم الثاني على التوالي.

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وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن السلطات الصحية سجلت 6155 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 31 ألفا و194 إصابة، مضيفة أنه تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.



ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الهند منذ بداية

تفشي الوباء 44 مليونا و751 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 530 ألفا و954 حالة وفاة.

يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة في الهند منذ بداية

تفشى الوباء تخطى 44 مليونا و700 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالى الوفيات نصف مليون حالة وفاة.

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