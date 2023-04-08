شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ" تناقش الاستراتيجية الوطنية لتعظيم صناعة الإنتاج المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعات، غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية".

كما تناقش الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي المصري العام والخاص بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تستكمل لجنة الزراعة دراسة طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية "،

أما لجنة الصحة من المقرر أن تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إنشاء وحدة أسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور، بالاشتراك مع لجنة الإسكان، وتناقش أيضا الاقتراح المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن إنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبحضور ممثلي الحكومة.