شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يشترط على مالكى السيارات إبلاغ الشرطة فوراً حال فقدان اللوحات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر عام 2021، علي مالك المركبة إبلاغ الشرطة فورا حال فقدان اللوحات المعدنية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15)لتقضي بأنه على مالك المركبة والمرخص له في حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك في موعد أقصاه اليوم التالى.

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ويشير القانون إلي أنه لكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة في الطريق ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.