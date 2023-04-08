انت الان تتابع خبر على خلفيَّـة قضيَّـة تتعلق بدفع رشى.. العراق يسترد مدير شركة من الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة الاسترداد في الهيئة أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن جهودها الحثيثة في التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية أسفرت عن القبض على المدير المفوض السابق لإحدى الشركات على الأراضي الإماراتيَّـة وتسليمه للعراق؛ على خلفيَّـة قضيَّـة تتعلق بدفع رشى".وتابعت أن "المدان تم تسليمه للعراق عبر مكتب الشرطة العربيَّـة والدوليَّـة في مطار البصرة، بالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات الوطني، ومركز الإقامة والجوازات في المطار، بعد استكمال ملف استرداده، وصدور إذاعة بحث ونشرةٍ دوليةٍ حمراء بحقه".

وأردفت الدائرة أن "المتهم سبق أن تمت إدانته بقرار حكم غيابي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ماليَّـة، استنادا إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة (ثانيا/١) من القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة".

وتابعت إن "القضية التي سبق أن حققت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، تتلخص بإقدام المدان عندما كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة على دفع مبلغ مالي قدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف دولار لمتهم آخر؛ مقابل تسهيل حصول شركته على تنفيذ عمل في محطة الرشيد الغازيَّـة التابعة لوزارة الكهرباء كمقاول ثانوي عن الشركة الكوريَّـة الرئيسة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في السابع من آذار الماضي إجراءها مباحثاتٍ مع ديوان المُحاسبة الإماراتيِّ تضمَّنت تقديم مُسوَّدة مُذكَّرة التعاون في مجالي منع الفساد ومُكافحته؛ للتعاون ومتابعة طلبات المُساعدة القانونيَّة وتسليم المطلوبين، إذ أفضى التعاون في الأشهر المنصرمة إلى القاء القبض على المُدير العام الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، ومدير دائرة صحَّة بابل الأسبق على الأراضي الإماراتية.

