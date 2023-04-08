انت الان تتابع خبر زيدان وبارزاني على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم السبت الموافق ٨ /٤ /٢٠٢٣ رئيس اقليم كردستان نيچرفان بارزاني".
وأضاف البيان ان "اللقاء شهد استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة".
وأضاف البيان ان "اللقاء شهد استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة ابناء العراق كافة".