انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع بارزاني والمالكي في بغداد.. بحث جملة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لنيجيرفان بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "اجتمع في بغداد اليوم مع نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون"، مبينا انه "في الاجتماع تم بحث آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق وتحديات المرحلة وخطوات تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الفدرالية".وبحسب البيان، أكد الجانبان علی ٲهمية التفاهم والتعاون المشترك بين القوی والاطراف العراقية لتخطي الصعاب وٳيجاد الحلول لمشاكل البلد بروحية وطنية مسؤولة".

وكانت علاقات اربيل – بغداد وبحث وضع آخر مستجدات المنطقة عموما، جانبا آخر من الاجتماع، وفقا للبيان.

