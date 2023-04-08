انت الان تتابع خبر بينهم امرأة.. اعتقال 4 متهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " قائد عمليات ميسان الفريق الركن، محمد جاسم الزبيدي، اعلن عن تمكن قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات من القاء القبض على اربعة متهمين بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وامبولات زجاجية لتعاطي المخدرات".



واضافت: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة".

