شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تفرض عقوبات على مؤسستين امريكيتين ردًا على اجتماع رئيس مجلس النواب ورئيسة تايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، فرض عقوبات على معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية في الولايات المتحدة ومسؤولين بهما وذلك ردًا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ-وين، الأربعاء الماضي، خلال توقفها في لوس أنجلوس لدى عودتها من جولة في أمريكا الوسطى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي" أن واشنطن أصرت على السماح لزعيمة تايوان تساي إنغ-وين بالعبور إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أنشطة سياسية خلال الفترة من 29 وحتى 31 مارس ومن 4 وحتى 6 أبريل رغم الاحتجاجات المتكررة والمعارضة الحازمة من جانب الصين لهذه الخطوة".

وأضاف البيان "إن العقوبات استهدفت أيضًا أربعة مسؤولين كبار في الكيانين وتجميد ممتلكاتهم في الصين وحظر المعاملات والتعاون بينهم وبين المنظمات والأفراد الصينيين فضلا عن تعليق إصدار التأشيرات لهم".

وهذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها رئيس لتايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ تعليق تايوان والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في عام 1979 والمرة الأولى التي يعقد فيها لقاء من هذا النوع على الأراضي الأمريكية.