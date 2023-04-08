شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " روبرت هابيك" يطالب بتشديد الإجراءات ضد الملتفين حول العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السلطات الألمانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات في ألمانيا التي تتعامل مع روسيا عبر دول ثالثة وبالتالي تلتف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة، اليوم السبت، إنه يجب معالجة الموضوع بشكل أكثر قوة وحسما، وأضاف: "نحن مدينون بذلك على الأقل للشعب الأوكراني".

ومنذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا، أطلق الاتحاد الأوروبي عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، والتي تنص على قيود تجارية وإجراءات أخرى.

وقال هابيك إن ألمانيا يمكن أن تتعلم من الدنمارك، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بمكافحة أفضل للتحايل غير القانوني على هذه العقوبات، موضحًا أن سلطات الجمارك هناك تحلل التدفقات التجارية والبيانات الجمركية بدقة شديدة للكشف أي أمور لافتة للانتباه.

وقال: "إذا ظهرت مثل هذه الأمور، على سبيل المثال عندما يُجرى توريد كمية كبيرة من بضائع معينة - كانت تذهب في السابق إلى روسيا - فجأة إلى بلد ثالث آخر بنفس الكمية إلى حد كبير، فإن هذا يستدعي الفحص"، مضيفًا أن الجمارك الدنماركية تطلب بعد ذلك من الشركة التعليق على الأمر.

وقال: "يتيح قانون التجارة الخارجية الألماني أيضًا طلب الحصول على المعلومات وصلاحيات التدقيق هذه. إذا تم استخدام هذا بطريقة مستهدفة، سيمكننا تعزيز النفوذ المشترك لسلطاتنا".

وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، اقترحت وزارة الاقتصاد الألمانية خطوات محددة لمكافحة التحايل على العقوبات بشكل أفضل. وقال هابيك: "نحن نناقشها حاليا داخل الحكومة الألمانية ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي".