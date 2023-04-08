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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 8 أبريل/ نيسان 2023، وسط ترقب لتعاملات البورصات العالمية مطلع الأسبوع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

جاء ذلك وسط تباين في التوقعات بشأن مستقبل الذهب الفترة المقبلة، حيث يري البعض أن بيانات التوظيف الأمريكية التي ظهرت أمس تمثل ضغط على أسعار الذهب على عكس ما كان متوقع.

ويري الخبراء أن ما يدعم سقوط الذهب من مستواه الحالي لأسفل هو تغير تسعير الأسواق الفائدة، حيث يتوقع تغير ملحوظ في سياسات الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل والتي من المتوقع أن يرفع فيه سعر الفائدة 25 نقطة جديدة. ويترقب السوق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء المقبل لتكون المحرك الرئيسي لتوجهات سعر الفائدة وأسعار الذهب عالميًا.

استقر سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عنده مستوى 241.9 ريال ( 64،5 دولار )، حسب منصة "gold-price-today".

وسعر الذهب في السعودية يعتمد في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

كما استقر سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم عند مستوى 211.7 ريال ( 56،4 دولار )، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 181.4 ريال ( 48.40 دولار.



وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 259.5 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

كما بلغ سعر عيار سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 249.8 ريال بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 243.19 ريال.

وفيما يخص أسعار الذهب المستعمل في السعودية، فقد سجل متوسط سعر بيع الذهب القديم في السعودية نحو 206،73 ريال للغرام عيار 21، وبلغ 216 ريالا للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 176.4 ريال للغرام عيار 18.

سجلت سبيكة الذهب التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام في السعودية 243،668 ألف ريال.

وتختلف أسعار سبائك الذهب في السعودية وفقا لحجمها فهناك سبائك ذهب وزنها 100 غرام وأخرى 50 غراما كذلك 40 غراما حتى 5 غرامات وتكون من العيار 24 قيراطا.

توقع بنك أوف أمريكا في مذكرة حديثة أن تستمر أسعار الذهب في الصعود على المدى الطويل حيث توقعت وصوله إلى 2543 دولارًا للأوقية خلال الفترة ما بين عامي 2023، و2025.

وقالت محللو بنك أوف أمريكا أن التحليل الفني لمؤشر الذهب حاليًا يشير إلى خروج حركة سعر الذهب من نموذج الراية الصاعد والذى يدعم استمرار الاتجاه الصعودي الذي بدأته الأسعار في الربع الرابع من 2022.

وأضافت مذكرة بنك أوف أمريكا أن صعود الذهب أعلى مستوى 2،078 دولارا للأوقية من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر بقاء أسعار المعدن الأصفر عالقة قرب نطاق تداوله الحالي لمدة ثلاث سنوات، وسيدفعه للتسليم بمخاطر الاتجاه الصعودي الموجودة إلى حد ما.

ومن ناحية أخرى، أشار محللو بنك أوف أمريكا أنهم أيضا يتوقعون أن تحذو الفضة حذو الذهب وتتبعه للصعود بقوة كبيرة أيضا خلال الفترة المقبلة؛ مسجلة مستويات قياسية جديدة أيضا.