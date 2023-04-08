نجاة قائد قوات سوريا الديمقراطية من محاولة اغتيال

ياسر رشاد - القاهرة - نجا قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد ، مظلوم عبدي، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق وقال مصدر مطلع في السليمانية عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار. وتابع أن المعلومات تشير إلى أن مظلوم عبدي، القيادي الكردي السوري البارز، كان في المطار برفقة أشخاص غربيين لكنه غادر قبل القصف بفترة قصيرة.

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وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، إلى محاولة اغتيال عبدي بطائرة مسيّرة يرجح أنها تركية.

واكتفت مديرية قوات الأمن في مطار السليمانية بالقول إنها تحقق في انفجار

وقع قرب سياجه دون أن يسفر عن خسائر، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعاً.

و قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنَّه ناقش مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مباحثاتهما في أنقرة امس الجمعة، مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة. وأضاف: أولينا اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية في سياق عملية التطبيع بين سوريا وتركيا بوساطة روسية.