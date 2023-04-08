المسجد النبوي يستقبل 163 مليون زائر من غرة شهر محرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونًا و700 ألف مصلٍ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم بلغ 163 مليون مصلٍ.

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وأكد السديس، في بيان أوردته وكالة