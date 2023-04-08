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التخطيط تعلن تنفيذ مسح نوعي للمؤسسات في ثلاث محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المسح المذكور يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة التخطيط لغرض الوقوف على اهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص".

وأضاف أن "اهم المؤشرات التي تم التطرق لها هي القروض والتسهيلات المصرفية والعمالة والتوظيف، فضلا عن تنمية وتطوير القطاع الخاص".


ولفت الى ان "المسح جرى تنفيذه في محافظات كركوك وبابل وذي قار".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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