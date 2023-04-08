شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يلتقي عضوين في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، دينيس بيسيروفيتش، وزيليكو كومشيتش.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبوسنة والهرسك التقدم والازدهار. فيما حمل عضوا مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تحياتهما إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكدا أن دولة الإمارات تمضي قدمًا نحو آفاق واعدة من النمو والرخاء على الصعد كافة.

وبحث اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى البوسنة والهرسك، علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها. وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اللقاء على العلاقات المتميزة بين البلدين وتطلع الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة إلى بناء شراكات مثمرة وبناءة مع البوسنة والهرسك، ودول البلقان، بما يعزز جهود التنمية الداعمة لتطلعات الشعوب نحو الاستقرار والرخاء.

من جانبهما، رحب دينيس بيسيروفيتش، وزيليكو كومشيتش بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق. وأكدا عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلع بلادهما إلى تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.