شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث إماراتي يؤكد أن تقرير "منظمة التجارة" إنجاز جديد يرسخ مكانة الإمارات عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الباحث الإماراتي عبدالله الشيبة أن دولة الامارات تخطو بثبات ورسوخ نحو التميز والريادة عالميًا في العديد من المجالات، لا سيما المرتبطة بالتجارة الخارجية، وبرهان ذلك تصدرها المرتبة 11 عالميًا من حيث مساهمتها في صادرات العالم التجارية.

وأضاف الشيبة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الطموحة، ويثبت للعالم أجمع مدى التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة بفضل الرؤى الاستراتيجية الثاقبة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



جهود جبارة

وأوضح أن هذا الإنجاز ليس وليد اللحظة بل بفضل الجهود الكبيرة لحكومة دولة الإمارات والتخطيط الاستراتيجي الناجح، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، بالاعتماد على مختلف القطاعات، لا سيما التجارة الخارجية التي حفرت اسم الإمارات في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن التقرير يمثل إنجاز جديد يجعل من كل مواطن فخور به ويدفعه لبذل المزيد من الجهد والعمل لدفع اسم الإمارات قدمًا إلى الامام.