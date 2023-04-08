شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: إشادة "الصحة العالمية" بدور الرئيس السيسي فى دعم القطاع شهادة تقدير مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه القوى للصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، شهادة تقدير وثقة خطوة مهمة تظهر حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، والتي حققت أصداء خارجية، وأبلغ رد على المشككين في إنجازات الدولة.

وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية قطعت أشوطا في سبيل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما تجلي خلال جائحة كورونا وقدرتها على تحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري من خلال توفير اللقاحات، وأيضا في فرض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين وتقليل مستوى العدوى، وكذلك تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين وتوفير أقصي درجات الرعاية لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كان حريصا على تعزيز الاستثمار في مجال الصحة كإحدى أهم الأولوليات، وكان أبرزها بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي يعد نقلة نوعية، وخطوة مهمة نحو تغيير وضع المنظومة الصحية في مصر، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحى ليشمل من 58% من المصريين إلى كل المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء علي التهاب الكبد الوبائى فيروس سى وعلاجه عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطنى لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة وبالمجان، والذي يعد سابقة في العالم.

وتابع "الجندي"، لم تتوقف المبادرات الرئاسية عند هذا الحد، فوجه الرئيس لإطلاق عدد كبير من المبادرات منها مبادرة الكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي.

وأشار "الجندي" إلى أن الرئيس السيسي عمد على تعزيز مسئولية مصر تجاه القارة الأفريقية من خلال مد الخدمات الصحية لتشمل عدد كبير من دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذه الجهود وغيرها تمثل نموذجا واضحا على إيمان مصر العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامها الكامل بأهمية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمناء صحيا مستداما.