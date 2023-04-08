شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استراتيجية "المتحدة" استعادت العصر الذهبى للدراما فى زمن قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الشركة المتحدة، استطاعت فى زمن قياسي أن تعيد العصر الذهبي إلى الفن والدراما المصرية، معتبرا أنها تبعث بدلالات مهمة في الحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التشويه وتعزيز تماسكه، مضيفا أن المسلسلات الرمضانية قدمت رؤية احترافية تحترم المشاهد وتراعي معايير ومحددات القيم المجتمعية، وتغذي العقول بالوطنية والانتماء.

وأشار إلى أنها نجحت في تقديم محتوى درامي متنوع، مع حرصتها عودة المسلسلات التاريخية والروائية، بجانب المحتوى الخاص بالأطفال والاستعانة بلغة الإشارة لمخاطبة الصم والبكم، وهو ما ينتصر لذوي الهمم، ويلبي احتياجاتهم.

وقال إن محتوى الطفولة له أهمية كبيرة في تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن، لافتًا إلى أن المحتوى الدرامي عكس تقدمًا كبيرًا في الصناعة يناسب التطور التقني في العالم، لتقديم أفضل صورة ممكنة، موضحا أن المتحدة تقدم موسم رمضاني استثنائي، ونجحت في استعادة ريادة الدراما المصرية.