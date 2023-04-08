انت الان تتابع خبر زيلينسكي يضع شرطا للسلام في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف زيلينسكي، في خطاب له، "لا يوجد خيار بديل عن استعادة شبه جزيرة القرم، ليس لأوكرانيا وحدها، بل وللعالم بأسره، وللنظام العالمي القائم على الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأفادت وكالة Reuters، في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية قامت الأسبوع الماضي بتدريب 8 ألوية هجومية فيما يسمى بقوات الهجوم، يبلغ عددهم الإجمالي 40 ألفا.



وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة Wyborcza، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تتحسن الأجواء، وتجف الأرض.

ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون منطقة زابوروجيه واحدة من أهم المحاور التي يمكن استخدامها لشن الهجوم المضاد، بهدف الوصول إلى ساحل بحر آزوف وقطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها للرد على أية إجراءات من جانب القوات الأوكرانية في جميع المحاور.

