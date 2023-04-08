رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإصلاح ومعالجة الخلل في العملية السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية، خلال احتفالية بالذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر، تابعتها الخليج 365: "نؤكد أهمية الإصلاح ومعالجة الخلل في العملية السياسية".

وأضاف: "يجب تحصين البلد من مخاطر الإرهاب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "الهدف المهم هو ترسيخ الأمن".



وأكد "أهمية تعزيز العمل المشترك بين القوى البرلمانية لتشريع القوانين التي تعزز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات ومنها ملف المناخ والتداعيات التي تحيط بالمنطقة".