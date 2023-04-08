انت الان تتابع خبر مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف سبب اختفائها عن السوشال ميديا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أما عبر "تويتر"، فكان آخر ظهور لصاحبة أغنية "آه يا ليل"، في تموز 2022، حيث نشرت آنذاك مجموعة من الصور لها رفقة مواطنتها الفنانة منة شلبي، ووجهت إليها تهنئة بعيد ميلادها.

وأثار غياب شيرين عبد الوهاب المفاجئ، والتي اعتادت على التفاعل مع جمهورها عبر مختلف المنصات، تساؤلات كثيرة، وهو ما دفع مدير أعمالها للخروج عن صمته، والإعلان عن نيته الكشف عن سبب اختفائها.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "إن شاء الله بدون مقاطعة وربنا يكرم، بكرة الإعلان اللى الكل بيسأل عنه يتم إذاعته على خير وهيكون في رد لكل الناس إللي بتسأل على اختفائها من السوشيال ميديا وإيه إللي وراه".

وأعرب متابعو صالح ومحبو النجمة شيرين عبد الوهاب عن ترقبهم لمعرفة ما حصل معها، متمنين أن يكون هذا الغياب سببه التحضير لعمل فني، كالأعمال التي اعتادت شيرين تقديمها.



ووفق تقارير محلية، فإن شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عودتني الدنيا".

وكشف الشاعر أحمد المالكي عن تفاصيل الأغنية، عبر خاصية الستوري، في إنستغرام، حيث نشر بوستر الأغنية وعلق قائلًا: "كلمات أحمد المالكي ووألحان تامر عاشور، توزيع نابلسي".