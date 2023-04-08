شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية البوسنة والهرسك، المدين كوناكوفيتش.

وبحث اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الداعمة لجهودهما التنموية، وأكد الوزيران أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.



وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع البوسنة والهرسك بما يحقق مصالح البلدين المشترك، ويعود بالخير على شعبيهما ويعزز جهودهما التنموية.

من جانبه رحب المدين كوناكوفيتش بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.