السعودية: 3000 متطوع في الحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مشاعل آل مبارك، مدير عام الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بلغ أكثر من 3000 متطوع.

وقالت آل مبارك - في تصريح خاص لقناة «الإخبارية» السُّعُودية، اليوم السبت، - «إن المتطوعين مشاركون مع قطاعات مختلفة سواء في مجال الصحة أو الترجمة أو غيره من المجالات بهدف تقديم أفضل وأرقى الخدمات لـ ضيوف الرحمن».

وأضافت: «نحن مستمرون في أعمالنا التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان

المبارك».

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، قد أنهت أمس، الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين.