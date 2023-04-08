شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت أعمالا كارتونية مميزة للأطفال.. نائبة تشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت الدراما المصرية إلى سابق عصرها باعتبارها قوة ناعمة صاحبة تأثير كبير ليس على مستوى المشاهد المصرى فحسب، وإنما على مستوى العربي والإقليمي، وذلك بتقديم خريطة متنوعة، تناسب وتستوعب مختلف الأذواق والفئات العمرية فى المجتمع المصرى، لنجد أنفسنا أمام توليفة درامية مزجت عناصرها بدقة، ورسمت خطوطها العريضة وفق استراتيجية واضحة تقدم محتوى هادف.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها حرصت على بث رسائل وطنية تخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته وانتماؤه، خلال موسم رمضان، لاسيما وأن القوى الناعمة هي السلاح الرئيسي وأحد أهم الآليات المستخدمة فى زيادة وعي المواطنين، ونشر القيم الإيجابية، إضافة إلى الأعمال الوطنية التي التزمت "المتحدة" على تواجدها بالخريطة بتجسيدها صمود أبنائنا من رجال القوات المسلحة في معارك الإرهاب، وتعزيز روح الانتماء والوطنية لدى أطفالنا والأجيال القادمة.

ونوهت، إلى أن "المتحدة" نجحت في ضم أعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف فئاتهم والتي لم تتغافل في ذلك عن الأطفال من الصم والبكم بتقديم لغة الإشارة على الشاشة من خلال مسلسل "يحيى وكنوز 2"، لتكون وسيلة نحو ترسيخ الهوية الثقافية وبناء عقول النشء بالفكر الإيجابي والهادف، مؤكدة أن تجسيد قضايا المرأة والعنف ضدها، كان لها نصيب أيضا لتنقل معاناتها وما تتعرض له من محاولات لانتهاك حقوقها.

وأشارت "هلالي"، إلى أنها في ذلك تتكامل مع دور الدولة في نشر الوعي وتغيير الفكر حول الموروثات البالية وحمايتها من جرائم تنتهك كرامتها وتوسيع دائرة تمكين المرأة، مضيفة أن ذلك ظهر واضحا في أكثر من عمل تناول ملف قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، والختان والزواج المبكر فضلا عن منع المرأة الصعيدية من الميراث،وهو ما يجعل تلك الأعمال أداة مهمة في تغيير ثقافة المجتمع بمناهضة ذلك الفكر بلغة بسيطة ووسيلة تصل لكل بيت مصري من خلال الشاشة الصغيرة.