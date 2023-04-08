انت الان تتابع خبر مباريات السبت.. مدريد يُواجه فياريال وسان جيرمان يُلاعب نيس والان مع التفاصيل

مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumأستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرابرينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 عصرافولهام X وست هام يونايتد – الساعة 5 عصراليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premiumتوتنهام X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا X كريمونيزي – الساعة 5:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

أتلانتا X بولونيا – الساعة 5:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X روما – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا

هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه X ليل – الساعة 6 مساء

نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء