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طائر تويتر الازرق يعود من جديد بعد غياب 4 ايام

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بغداد - ياسين صفوان - وأعادت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الطائر الأزرق الذي كان قد تم تغييره إلى صورة رأس كلب بني اللون.

ورمز "رأس كلب"، الذي أثار الجدل، إلى عملة رقمية يدعمها ماسك، وهي "شيبا إينو"، المعروفة أيضاً باسم "شيبا توكين".


وتُعَدُّ "شيبا إينو" عملة مشفرة لا مركزية أُنشئت في أغسطس 2020 بواسطة شخص مجهول يُعرف باسم "ريوشي".

ولم يُصدر موقع «تويتر» أي توضيح لاستعادة شعاره الأصلي الذي ارتبط به وميَّزه عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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