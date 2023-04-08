انت الان تتابع خبر طائر تويتر الازرق يعود من جديد بعد غياب 4 ايام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعادت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الطائر الأزرق الذي كان قد تم تغييره إلى صورة رأس كلب بني اللون.

ورمز "رأس كلب"، الذي أثار الجدل، إلى عملة رقمية يدعمها ماسك، وهي "شيبا إينو"، المعروفة أيضاً باسم "شيبا توكين".



وتُعَدُّ "شيبا إينو" عملة مشفرة لا مركزية أُنشئت في أغسطس 2020 بواسطة شخص مجهول يُعرف باسم "ريوشي".

ولم يُصدر موقع «تويتر» أي توضيح لاستعادة شعاره الأصلي الذي ارتبط به وميَّزه عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.