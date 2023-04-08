انت الان تتابع خبر كوريا الشمالية تُحدد موعد إجراء تجربة "السلاح الشامل" تحت المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوكالة بأن التجربة أجراها معهد الأبحاث العلمية الدفاعي الوطني، وأنها بدأت يوم 4 أبريل في ميناء كاجين.

وأوضحت الوكالة أن الغواصة المسيرة من نوع Haeil-2 قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء حتى وصولها إلى الهدف المحدد لها في ميناء ريونغداي يوم 7 أبريل، حيث انفجر الرأس القتالي للغواصة.



وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن التجربة جرت بنجاح، وأثبتت قدرات السلاح الاستراتيجي تحت الماء.