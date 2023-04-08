"تويتر" يعيد حساب الكرملين بعد حجبه

ياسر رشاد - القاهرة - عاد موقع "تويتر" إلى إظهار حسابات الكرملين ووزارتي الخارجية والدفاع ووزارات روسية أخرى، وكذلك السفارات الروسية في الخارج، خلال عمليات البحث بعد أن حجبها في وقت سابق، وفق روسيا اليوم.

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وربطت "ديلي تلجراف" البريطانية، رفع القيود عن حسابات الدوائر الحكومية الروسية باستحواذ إيلون ماسك على الشركة،

ولم تعلق شركة "تويتر" ورئيسها، إيلون ماسك، حتى الآن.

وأعلن موقع "تويتر" في أبريل 2022 أنه لن يعرض بعد الآن على المستخدمين منشورات حسابات تابعة لسلطات الدول التي تقيد الوصول إلى "الإنترنت المفتوح".

وأشار ممثل الشركة إلى أن هذا الإجراء سيؤثر في المقام الأول على الحكومة الروسية وأكثر من 300 حساب مرتبطة بها.