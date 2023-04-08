اخبار العالم

أسلحة استراتيجية تحت الماء.. كوريا الشمالية تتحدى العالم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت تجربة لمنظومة أسلحة استراتيجية تحت الماء خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل الجاري، وفق روسيا اليوم.

كوريا الشمالية تهدد بهجوم ردًا على المناورات الأمريكية

وأفادت الوكالة بأن التجربة أجراها معهد الأبحاث العلمية الدفاعي الوطني، وأنها بدأت يوم 4 أبريل في ميناء كاجين.

وأوضحت الوكالة أن الغواصة المسيرة من

نوع Haeil-2 قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء حتى وصولها إلى الهدف المحدد لها في ميناء ريونغداي يوم 7 أبريل، حيث انفجر الرأس القتالي للغواصة.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن التجربة جرت بنجاح، وأثبتت قدرات السلاح الاستراتيجي تحت الماء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا