أسلحة استراتيجية تحت الماء.. كوريا الشمالية تتحدى العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت تجربة لمنظومة أسلحة استراتيجية تحت الماء خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل الجاري، وفق روسيا اليوم.

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وأفادت الوكالة بأن التجربة أجراها معهد الأبحاث العلمية الدفاعي الوطني، وأنها بدأت يوم 4 أبريل في ميناء كاجين.

وأوضحت الوكالة أن الغواصة المسيرة من

نوع Haeil-2 قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء حتى وصولها إلى الهدف المحدد لها في ميناء ريونغداي يوم 7 أبريل، حيث انفجر الرأس القتالي للغواصة.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن التجربة جرت بنجاح، وأثبتت قدرات السلاح الاستراتيجي تحت الماء.