شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب بيرنلي عقب الصعود للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي، بالتعليق على صعود الفريق إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وموقف اللاعبين عقب هذا الإنجاز.

ونشرت صحيفة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كومباني: إنه عيد الفصح وهناك سبع مباريات متبقية ونحن نحتفل بالفعل، لم نتوقعذلك.

وتابع: أردنا تجربة هذا في مرحلة ما ولكن الأسرع يكون أفضل في بعض الأحيان أيضًا.

وأضاف: هناك نوعان من القواعد المنطقية التي نعلمها جميعًا، إذا لم يكن لديك فريق متماسك منذ البداية، فسيستغرق الأمر وقتًا.

وأشار: هناك 46 مباراة لذلك لديك ضغوط المباريات التي تساعدك على التحسن بشكل أسرع، لم يكن الأمر سهلًا.

وأتم: اللاعبون يحتفلون مثل الأطفال ومن الممتع رؤية ذلك، يمكننا أن نذهب للمزيد الآن وهذا هو الهدف.