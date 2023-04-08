شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سبب استبعاد لاعب ليفربول أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف سبب استبعاد نجم الفريق عن مواجهة تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، تصريحات لـ كلوب: يمكننا أن نتحسن الموسم المقبل بفضل الصفقات الذكية، هذه هي الخطة، إنهاواحدة من هذه اللحظات التي لا تكون فيها جيدة حقًا.

وتابع: لا أستطيع أن أشرح ذلك بشكل أفضل باللغة الإنجليزية، لكنك تدخل في هذه الزوبعة وهي تمتصك في هذا الاتجاه وفجأة يبدو الأمرمثل: (و أو، أين نحن؟).

واستكمل: لست مدربًا أسوأ مقارنة بالعام الماضي، بالتأكيد لا، هذا لا يعني أن النتيجة جيدة بما فيه الكفاية، على الإطلاق، لكنني لستأسوأ واللاعبين ليسوا لاعبين أسوأ، هم فقط يلعبون بشكل أسوأ، هذا هو الحال بالتأكيد.

وأشار: لا يمكننا إجراء 24 تغييرًا، ولا حتى 10، لكن يتعين علينا إجراء تغييرات، تغييرات ذكية، ثم نعاود العمل مرة أخرى، سيكون لدينالحظات أخرى عندما نفكر فيما سيحدث العام المقبل ولكن هذه ليست اللحظة.

وعن التغييرات أمام تشيلسي: لقد كان واحدًا من ستة تغييرات ولكن لماذا التركيز عليه؟ بالنسبة إلى ترينت هو نفسه، لا يوجد فرق، ليسجيدًا أو متسقًا كما كان في السابق، مثل جميع الأولاد تقريبًا.

وأتم: هل تتوقع مني أن أقول إنه لعب موسمًا على مستوى عالمي وأتركه خارجًا على أي حال؟ ذلك بلا معنى، لم يقدم أي شخص أداءً على المستوى الذي رأيناه والمستوى الذي نعرف أنه بإمكانه ذلك، في لحظات، نعم، بالطبع، ولكن بشكل مستمر، لا أحد، لا، ترينت ليس كذلك.