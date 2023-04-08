سعودي وإيرانى يفوزان بالجوائز المليونية للمسابقة العالمية للقرآن والآذان بالمملكة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز سعودى وإيرانى بالمركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم والآذان التى نظمتها هيئة الترفية السعودية، وفاز السعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول في فئة الأذان وحصل على مليوني ريال، بينما فازالإيراني يونس شاهمرادي في فئة التلاوة بمبلغ 3 ملايين ريالا.

وأشارت مصادر فى وزارة الإعلام السعودية إلى أن المسابقة التي اختتمت منافساتها اليوم حصدت 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسُجلت كأكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة، وحصدت رقما قياسيا في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقما آخر كأكبر المسابقات استقطابا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضا مسابقات الأذان.

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تصدر المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الفائزين في التلاوة بحصوله على المركز الأول بجائزة تقدر بثلاث ملايين ريال، فيما تحصل المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه الفائز بالمركز الثاني على مليوني ريال، كما تحصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث بجائزة تبلغ مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع 700 ألف ريال.

أما فئة الأذان فقد نال مركزها الأول المتسابق السعودي محمد آل الشريف بجائزة تبلغ مليوني ريال، فيما فاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين، وحصل على مليون ريال، كما حصل الفائز الثالث رهيف الحاج على مبلغ نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.

وكرّم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيهفي الحلقة الختامية لبرنامج عطر الكلام اليوم الفائزون العشرون بالجوائز المليونية،وكانت الحلقة التي خصصت لتتويج الفائزين قد افتتحت بتلاوة آيات قرآنية من قبل الفائز بالنسخة الأولى للمسابقة القارئ المغربي يونس غربي، وأذان من التركي محسن كارا، الفائز الأول في فئة الأذان للعام الماضي.

وتعد مسابقة القرآن والأذان التي تأتي هذا العام بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم، عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين

في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.

وكانت أولى تصفيات المسابقة هذا العام قد بدأت في يناير الماضي، وشارك فيها أكثر من 50 ألف متسابق، من 165 دولة، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي تنافس فيها 50 متسابقًا بفرعي التلاوة والأذان عبر برنامج "عطر الكلام" الذي تم نقله عبر شاشة mbc، ومنصة شاهد الفائزين.

كما تعد المسابقة إحدى أهم المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه خلال شهر رمضان، بما تقدمه من محتوى يتناسب مع روحانية الشهر، فضلًا عن معاييرها وأحكامها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات تضمن وصول الموهوبين والمميزين إلى المراحل النهائية.

كما يعد برنامج "عطر الكلام" الذي يبث تنافسات المسابقة أحد أشهر البرامج الرمضانية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم الإسلامي وعدد من أقطار العالم،وأحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أطلقتها عام 2019، لاستحداث مسابقة عالمية تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان، وخصصت لها جوائز مالية ضخمة يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال.

كانتالنسخة الأولى من البرنامج قد انطلقتمطلع رمضان 2022، على قناة السعودية، بمشاركة مجموعة من أفضل الأصوات على مستوى العالم، وعادت المسابقة في عام 2023، على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية يوميا عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الرياض، شارك في نسختي المسابقة الأولى والحالية ما يزيد عن 90 ألف مشترك، لأكثر من 160 دولة، أمام عدد من المحكّمين المتخصصين في القراءات والأصوات والمقامات.