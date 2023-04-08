إصابات خطيرة في عمليتي دهس وإطلاق النار بتل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع عمليتي دهس وإطلاق النار في تل أبيب، وتعرض المنفذ لإطلاق النار.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن إصابات خطيرة وقعت خلال عمليتي الدهس وإطلاق النار في تل أبيب.

وأوضحت نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية، أن عدد الإصابات في عملية إطلاق النار والدهس المزدوجة التي وقعت بالمنطقتين وسط تل أبيب ارتفع إلى 7 إصابات بينهم

إصابات وصفت بالخطيرة من مكان العملية عملية الدهس بتل أبيب.

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وقال الناطق بلسان شرطة الاحتلال: "تلقت الشرطة بلاغًا عن سيارة صدمت عددًا من المستوطنين بالقرب من منتزه تشارلز كلير وانقلبت، وتم تحييد السائق".