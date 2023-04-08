انتهاء هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان انتهت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن الهجمات في غزة ولبنان انتهت في حال لم يتجدد إطلاق صواريخ".

وأفاد المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد نقلًا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجولة الحالية انتهت والتصعيد أصبح وراءنا، لا أحد معني بالتصعيد.

الجيش اللبناني يعثر على منصة صواريخ معدة للإطلاق جنوب البلاد

وأضاف رافيد: "الكابنيت أجمع بالأمس على تحييد حزب الله عن الأحداث والرد فقط على حماس وكان هناك تقديرات حتى أنه لو قصفت أهداف لحماس فإن الحزب اللبناني لن يرد على عكس تهديداته السابقة".

وفى السياق ذاته، قال بنيامين نتنياهو في تصريح مشترك مع وزير الجيش، يؤاف غالانت، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي: "إن القبض على مرتكبي اعتداء إطلاق النار في غور الأردن اليوم مسألة وقت"، متعهدًا بمحاسبتهم.

وأوضح نتنياهو: "المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية خطوات عدة منها سرية لا يمكن الكشف عنها".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الشمالية وفق ما ذكرته إذاعة الجيش

الإسرائيلي: "هذه فترة معقدة، والجيش سيواصل استخدام القوة بقدر ما هو ضروري ضد أي عدو وفي أية ساحة، واقترح على أعداء إسرائيل ألا يخطئوا معنا سواء في الأعياد أو أثناء الخلافات الداخلية، والجيش مستعد لتوفير الأمن للإسرائيليين".

وأكد مصدر في الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة في قطاع غزة تتعامل مع السلوك الإسرائيلي على الأرض.

وقال المصدر في حديث مع قناة الغد إن المقاومة تتابع ما يجري في المسجد الأقصى ولن تتهاون مع أي اعتداء يمس المصلين والمعتكفين.

ويسود قطاع غزة حالة من الهدوء الحذر بعد سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة في القطاع خلفت أضرارًا في منازل ومرافق صحية وتعليمية.

في المقابل، ردت الفصائل بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.