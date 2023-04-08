نجاة قائد قوات سوريا الديمقراطية من محاولة اغتيال شمال العراق

ياسر رشاد - القاهرة - وقع أحد الانفجارات بالقرب من مطار السليمانية من دون وقوع خسائر، في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون في المدينة التي تقع شمال البلاد، عن نجاة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في هذا الحادث.

وفي بيان لها، أعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وأوضحت المديرية في بيان وقع انفجار قرب السور الخارجي لمطار السليمانية الدولي من دون وقوع إصابات، مبينًا أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق ووصلت فرق الدفاع المدني في المطار على الفور إليه وسيطرت على الحريق.

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وأضاف البيان أن القوات الأمنية تحقق حاليًا في الحادث، لافتًا إلى عدم وجود مشاكل في المطار، وأن الرحلات الجوية وعمليات المطار تجري بشكل معتاد.

وأعرب جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في العراق، عن قلقه إزاء الهجوم على مطار السليمانية الدولي، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع الرهيب هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وقال جوتيار عادل في بيان له: "لقد أدى سلوك نظام حزبي استبدادي في السليمانية إلى إغلاق الأجواء التركية باتجاه مطار السليمانية الدولي ثم مهاجمته، نتيجة دفع مواطنينا في المنطقة ثمن أخطائهم".

من جانبها، أشارت قناة الغد، نقلًا عن مصادر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد نجا من محاولة اغتيال في مدينة السليمانية، من دون إعلان رسمي عن ذلك.