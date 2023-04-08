بعد مقتل مستوطنتين بالأغوار.. قتيل و6 إصابات بعملية مزدوجة في تل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت الجزيرة عن مراسلتها في القدس جيفارا البديري، بسقوط قتيل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في عملية إطلاق نار ودهس على شاطئ البحر في تل أبيب، وقالت إن منفذ الهجوم أصيب بجروح خطيرة.



وقالت القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي إن مسلحا أطلق النار في تل أبيب؛ مما أدى إلى إصابة 4 إسرائيليين؛ أحدهم في حالة خطيرة، وأفادت بمقتل إسرائيلي في العملية. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن العملية نُفذت في موقعين، وانقلبت مركبة المنفذ قبل أن يطلق النار.



وأفاد مراسل الجزيرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته للشرطة لتجنيد كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود وتجنيد قوات إضافية لمواجهة موجة "الإرهاب".



وفي أول تعليق على العملية، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إن عملية تل أبيب تدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال، مؤكدا أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال.



بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي "نبارك عملية تل أبيب ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".



واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن الإسرائيلي، وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي.



من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن عملية تل أبيب "تأتي رداً على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة".



عملية غور الأردن

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن مستوطنتيْن قتلتا وأصيبت ثالثة بجروح خطرة اليوم الجمعة في إطلاق نار في منطقة الحمرا شرق بلدة طوباس في غور الأردن شمال شرق الضفة الغربية، في وقت أمرت فيه القيادة العسكرية الإسرائيلية بتعزيز القوات في الضفة.



وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المستوطنات الثلاث تعرضن لهجوم مسلح عند مفرق الحمرا شرق بلدة طوباس قبل أن ينسحب المهاجمون، وذكر مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة أن حالة المستوطنة المصابة حرجة.



وقال المتحدث إن قوات الأمن تلاحق من سماهم الإرهابيين منفذي هجوم الأغوار بعد أن فرضت طوقا أمنيا في المنطقة وعلى المداخل والمخارج في أريحا ونابلس. وأضاف أنه اشتبه أول الأمر في تعرض السيارة لحادث سير، لكن تبين وجود آثار رصاص داخلها.



سلاح الهجوم

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على المستوطنات تم بواسطة سلاح كلاشنيكوف.



وأظهر مقطع مصور مروحية وسيارة إسعاف تابعتين لجهاز الإسعاف الإسرائيلي في موقع إطلاق النار، في حين بثت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر لحظة تنفيذ هجوم الأغوار.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للحظة إطلاق النار على السيارة الإسرائيلية من سيارة كانت واقفة على جانب الطريق، وانتظرت قدوم سيارة الإسرائيليات وأطلقت النار عليهن قبل أن تلوذ بالفرار.



وأعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت سيعقدان اجتماعات أمنية لتقييم الموقف.



وقد وجه وزير الدفاع باستخدام كل الإمكانات والقدرات من أجل ما أسماه اعتقال منفذي الهجمات، كما دعا إلى تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية وإبقائها في حالة تأهب على الجبهتين مع غزة ولبنان.



ووجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالتعبئة والاستدعاء لجنود الاحتياط مع التركيز على الدفاع الجوي والطيران.



(الجزيرة)