ردود فعل غاضبة بعد زيارة الرئيس الفرنسي للصين

ياسر رشاد - القاهرة - لم تأت زيارة الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، إلى الصين بالنتائج المرجوة، هكذا أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، مُشيرة إلى فشلها في تغيير موقف بكين تجاه موسكو والنزاع في كييف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، كتبت صحيفة "لوموند" أن الزيارة أتاحت للرئيس الصيني شي جين بينج ترسيخ صورته على أنه اللاعب الذي لا بديل عنه على الصعيد الدولي.

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وقالت الصحيفة إن ماكرون حاول في بكين إقناع نظيره الصيني بـ"إعادة روسيا إلى جادة الصواب"، ومع ذلك، "لم يتراجع الرئيس الصيني عن حُسن النية التي تكنها بكين تجاه موسكو"، فضلًا عن فشل ماكرون في "إقناع الرئيس الصيني بإدانة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وخلصت الصحيفة إلى أن "الطريق إلى السلام"، الذي دعا إليه ماكرون

مرات عدة، يبدو اليوم "أشبه بطريق مسدود".

بدورها أشارت صحيفة "كوريي إنترناسيونال" إلى أن خطاب ماكرون بشأن الرئيس الصيني و"الدور المُهم" الذي يُمكن أن تلعبه الصين في النزاع في أوكرانيا أضاف ثُقلًا سياسيًا للزعيم الصيني، "ليُؤكد مرة أخرى أنه لا بديل عنه في حل المسائل العالمية الرئيسية"، فضلًا عن أنه أكسبه "نقاطًا لجهة التنافسية مع الولايات المتحدة".

وقد أعلنت "باريس"، استعداداها للتعاون المُكثف مع "بكين" لحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لنظيره الصيني، "شي جين بينج".