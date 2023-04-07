نتنياهو يوُجه رسالة نارية للإسرائيليين بعد عملية تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، رسالة نارية إلى مواطنيه، داعيًا فيها إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية"، بعد عملية إطلاق نار ودهس وقعت في "تل أبيب"، ما أسفرت عن وقوع قتيل وإصابات مُتفاوتة الخطورة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن خدمات الطوارئ، إن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح مُتفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار ودهس في منتزه شاطئ تل أبيب.

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وعن حالات المُصابين، ذكرت خدمات الطوارئ أن أحدهم إصابته خطيرة، وآخر حالته متوسطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد مُنفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".

ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.