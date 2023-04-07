رئيس وزراء أوكرانيا يعتزم زيارة كندا خلال أسابيع

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لرويترز، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يعتزم زيارة كندا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شميهال في مقابلة مع صحيفة جلوب اند ميل الكندية إنه يعتزم السعي خلال الزيارة للحصول على إمدادات من الذخيرة والعربات المدرعة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية الغازية.

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بين العسكريين ذوي الخبرة

وأضاف في المقابلة أنه لا يشعر بالقلق من عدم تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الموازنة الاتحادية لكندا، وعبر عن أمله في أن تقدم البلاد المزيد من المساعدات ضمن أشكال أخرى من الدعم.

وأضاف نحن الآن بحاجة إلى عربات مدرعة ثقيلة. ونحتاج إلى المزيد من قذائف المدفعية: ذخيرة لمدافع الهاوتزر وذخيرة للدبابات… هذا مهم للغاية لتنظيم هجومنا المضاد.

ومن المتوقع أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لاستعادة مناطق في جنوب البلاد وشرقها من القوات الروسية.

ونقلت الصحيفة عن شميهال قوله إن

أوكرانيا تود أيضا أن تقدم كندا تأمينا ضد مخاطر الحرب للشركات الكندية التي تستثمر في أوكرانيا لدعم إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي.

وقال وبالتالي إذا قررت شركة كندية استثمار أموال في أوكرانيا، فسنطلب من الحكومة الكندية وضع آلية ما لدعم الاستثمارات الكندية.

وتواجه أوكرانيا عجزا غير مسبوق في الموازنة هذا العام بسبب تضخم الإنفاق العسكري لمواجهة الغزو الروسي وتعتمد بشدة على المساعدات المالية الخارجية.

وحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الليبرالية واحدة من أكبر الداعمين الدوليين الذين يعلنون مساندتهم لأوكرانيا، وقدمت إلى كييف مساعدات مالية وعسكرية وغيرها بأكثر من خمسة مليارات دولار كندي (3.70 مليار دولار).