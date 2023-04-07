عاجل.. إصابات خطيرة بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت عملية إطلاق نار ودهس في المدينة الإسرائيلية "تل أبيب"، ما أسفرت عن وقوع قتيل وإصابات مُتفاوتة الخطورة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح مُتفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار ودهس في منتزه شاطئ تل أبيب.

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وعن حالات المُصابين، ذكرت خدمات الطوارئ أن أحدهم إصابته خطيرة، وآخر حالته متوسطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد مُنفذ العملية بعد إطلاق النار عليه".



من جهتها، قالت قناة "12" الإسرائيلية إن العملية في تل أبيب وقعت في منطقتين مختلفتين.

ويأتي حادث إطلاق النار والدهس بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهتي غزة ولبنان والهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم في غور الأردن.