فرنسا تتفق مع الصين لحل الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "باريس"، استعداداها للتعاون المُكثف مع "بكين" لحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لنظيره الصيني، "شي جين بينج".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال ماكرون كما نقل التلفزيون الصيني: "يُولي الجانب الفرنسي أهمية كبيرة لنفوذ الصين على الساحة الدولية، ومُستعد للعمل بشكل وثيق مع الصين، وبذل جهود مشتركة لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا بأقرب وقت مُمكن".

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وأكد أن فرنسا تُوافق على أنه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، من الضروري مُراعاة المخاوف المعقولة لجميع الأطراف.

ويُجري ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة رسمية إلى الصين.

وفي سياق مُتصل، قال الرئيس الفرنسي ماكرون لدى وصوله العاصمة بكين الأربعاء للقاء الرئيس شي جين بينج، إنه بإمكان الصين أن "تلعب دورًا رئيسيًا لإيجاد طريق يُؤدي إلى السلام

في أوكرانيا".

وأضاف ‏ماكرون للجالية الفرنسية ببكين: "الصين يُمكن أن تلعب دورا لوضع حد للصراع في أوكرانيا.. الصين قادرة على لعب دور أكثر فعالية في الصراع الأوكراني.. الحوار مع الصين ضروري ولا يُمكن السماح لروسيا بإجراء حوار حصري معها".

وأكد ماكرون: نسعى لعلاقات اقتصادية مُتوازنة مع الصين.. يجب أن لا نبتعد عن بكين".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يبحث خلالها مع الرئيس الصيني القضايا الدولية الرئيسية، وتتمحور على ملفات دولية أهمها أوكرانيا وتايوان، وكذا ملفات التعاون الأوروبي الصيني والفرنسي الصيني.