نائبة أمريكية تُطالب إدارة بايدن بدعم أوكرانيا بالمُقاتلات

ياسر رشاد - القاهرة -

طالبت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، "ميكي شيريل"، إدارة الرئيس جو بايدن بدعم وتزويد أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا" بطائرات مُقاتلة حديثة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت شيريل: "أعتقد أننا يجب أن ندرس هذه المسألة ونتأكد من أننا نعمل كُل ما في وسعنا من أجل دعمهم (الأوكرانيين)".

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وأضافت أن واشنطن تدرس باهتمام ما تحتاجه أوكرانيا في فترة مُعينة من الزمن لمواجهة روسيا في ميدان القتال بأكبر قدر مُمكن من الفاعلية، والتمويل الضروري لذلك والذي

يجب أن يُخصصه الكوجرس.

وتابعت: "موقفي إيجابي بلا شك إزاء إرسال المُقاتلات لأوكرانيا، بناء على البيانات المُتوفرة والتصورات بشأن ما هي أفضل الخطوات التالية".

واعترفت بأن هذه العملية ستستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لضرورة تدريب الطيارين الأوكرانيين.

يُذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت الدول الغربية بتزويدها بالمُقاتلات، لكن واشنطن أكدت أنها لا تُخطط لتوريد الطائرات الحربية لكييف في الوقت الحالي.